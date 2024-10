Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Sachbeschädigung an zwei Kraftfahrzeugen

Goslar (ots)

Am Freitag, dem 11.10.2024 beschädigt ein bislang unbekannte/r Täter zwei, in der Bodestraße, in Höhe des Edeka Marktes in Fahrtrichtung zum Buchholzplatz am Fahrbahnrad parkende Kraftfahrzeuge. Hierbei entstand an dem abgestellten PKW-Opel Corsa eines 55jährigen aus Braunlage ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 1800 Euro. Am, vor dem Corsa parkenden Transporter Daimler Sprinter eines 21jährigen Braunlagers, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Täter hatte vermutlich im Vorbeigehen mittels spitzen Gegenstandes, evtl. mit einem Schlüssel, die beiden Beifahrerseiten fast auf der gesamten Länge der Fahrzeuge beschädigt/zerkratzt.

Die beiden Fahrzeuge standen zwischen 11.30 Uhr und 17.30 Uhr am Fahrbahnrand.

Die Polizeistation Braunlage bittet um Hinweise auf den oder die Verursacher/Verursacherin unter der Rufnummer 05520/93260.

i. A. Richter, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell