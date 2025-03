Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei der Probefahrt in den Gegenverkehr

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne- Ein Kradfahrer geriet am Freitag, 28.03.2025, in einer Kurve in den Gegenverkehr. Er besaß keinen Führerschein.

Ein 42-jähriger Bielefelder befuhr gegen 17:15 Uhr mit einer Yamaha YZF-R6 die Osningstraße in Richtung Senne. In der Kurve, einige Meter vor dem Parkplatz Togdrang, verlor er die Kontrolle über das Krad. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß zuerst gegen den VW Golf einer 62-jährigen Bielefelderin und anschließend gegen den dahinterfahrenden Fiat Punto eines 19-jährigen Bielefelders. Gegenüber den Streifenbeamten gab der 42-Jährige an, sich auf einer Probefahrt zu befinden und aufgrund von Asphaltschäden die Kontrolle über das Motorrad verloren zu haben. Einen Führerschein für das Motorrad besäße er nicht.

Der Sachschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ist gegen den 42-Jährigen sowie gegen die Motorrad-Halterin wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell