Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen und Fahrzeugführer nach Unfall mit Fahrradfahrer gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Nach einem Unfall am Samstag, 22.03.2025, an der Sudbrackstraße, im Bereich der Mielestraße, sucht die Polizei einen Transporter mit Anhänger sowie zwei Zeugen in einem dunklen Fahrzeug.

Ein 30-jähriger Bielefelder erstattete eine Online-Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht. Er zeigte an, gegen 12:45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Sudbrackstraße gefahren zu sein, als er von einem weißen Bulli mit Anhänger überholt wurde. Das Fahrzeug touchierte ihn beim Überholvorgang an der Schulter. Der Anhänger des Bulli kam dem Radfahrer so nah, dass sich der Lenker im Gitter verfing und der Bielefelder zu Boden gerissen wurde. Der Transporter-Fahrer setzte trotz des Unfalls seine Fahrt fort.

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Bulli mit offener Ladefläche handeln. Das Fahrzeug zog einen weißen Anhänger mit weißem Metallgitter.

Die Polizei sucht zudem zwei Zeugen in einem schwarzen PKW, die sich an der Unfallstelle befunden hatten.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

