POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 13. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Aus einem Optikergeschäft an der Friedenstraße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag, 27.03.2025, mehrere hochwertige Brillen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 00:25 Uhr gelangten drei Personen in die Geschäftsräume eines Optikers an der Friedenstraße, in Höhe der Alfred-Bozi-Straße. Sie entwendeten mehrere Markenbrillen und flüchteten anschließend. Das Trio ...

mehr