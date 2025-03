Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe stehlen mehrere Markenbrillen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Aus einem Optikergeschäft an der Friedenstraße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag, 27.03.2025, mehrere hochwertige Brillen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00:25 Uhr gelangten drei Personen in die Geschäftsräume eines Optikers an der Friedenstraße, in Höhe der Alfred-Bozi-Straße. Sie entwendeten mehrere Markenbrillen und flüchteten anschließend.

Das Trio soll dunkle Kapuzenpullover getragen haben. Die Gesichter sollen mit Schals und Mützen vermummt gewesen sein. Eine Person trug einen dunklen Rucksack.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

