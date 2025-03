POL-BI: Krad-Polizist stoppt zu schnelles Mofa

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sieker - Ein bisher unbekannter Täter brach am Mittwochnachmittag, 26.03.2025, in ein Wohnhaus am Steinbruchweg ein und entwendete Schmuck. Zwischen 15:00 Uhr und 16:45 Uhr näherte sich der Täter über ein angrenzendes Waldstück, überwand zwei Zäune und stieg dann über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Wohnhaus ein. Im Gebäudeinneren durchsuchte er mehrere Räume. Mit dem ...

