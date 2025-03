Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kasse aufgehebelt, Bargeld entwendet und geflüchtet - Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Grimsehlstraße, Dienstag, 18.03.2025, 19:20 Uhr

Einbeck (mho)

Zu einem Diebstahl von Bargeld kam es am Dienstagabend in einem Lebensmittelgeschäft in Einbeck.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein unbekannter Mann gegen 19:20 Uhr das Geschäft und begab sich zielgerichtet zum Kassenbereich.

Die Kasse des Marktes war zu diesem Zeitpunkt nicht besetzt.

Der unbekannte Mann hebelte daraufhin mittels unbekanntem Werkzeug die Kasse auf und entnahm das Bargeld.

Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

-ca. 35-40 Jahre alt

-ca. 185cm groß

-korpulente Erscheinung

-trug eine Arbeitshose, schwarze Jacke und eine Strickmütze

-sprach gebrochen deutsch

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

