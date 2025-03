POL-NOM: Deutlich alkoholisiert Auto gefahren

Uslar (ots) - USLAR (ke) Bollertstraße 18.03.2025, 13:45 Uhr Eine 70- jähriger Pkw-Fahrerin aus Uslar befuhr B241 aus Bollensen kommend in Richtung Stadtmitte. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort ein Verkehrszeichen. Die Straßenmeisterei Uslar wurde informiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

