Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Fahrkartenautomat im Visier

Zeugen gesucht

Ötigheim (ots)

Ein Unbekannter hat in den frühen Freitagmorgenstunden einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Ötigheim gesprengt. Kurz vor 4 Uhr führte er nach bisherigen Erkenntnissen eine Explosion herbei und sorgte so für massive Beschädigungen an dem Automaten. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte er hierbei jedoch nicht an die darin befindliche Geldkassette gelangt sein. Nach dem Vorfall suchte der von einem Zeugen als dunkel bekleidete Unbekannte auf einem Fahrrad das Weite. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb ohne den erhofften Erfolg. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche weitere Zeugen unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme.

/ya

