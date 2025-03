Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Schreckschusswaffe im Reisegepäck

Rheinmünster (ots)

Am Flughafen in Rheinmünster wurde am Mittwochnachmittag ein 80-jähriger Mann im Rahmen der Reisegepäckkontrolle gegen 15 Uhr dabei erwischt, wie er eine Scheckschusswaffe in seinem Gepäck mit sich führte. Die Waffe war zum Zeitpunkt der Kontrolle entladen und stellte daher auch keine Gefahr für andere Personen dar. Der 80-jährige muss sich nun einer Strafanzeige wegen Führen einer Schreckschusswaffe ohne Waffenbesitzkarte und Verstoß gegen das Luftsicherheitsgesetz stellen. /lk

