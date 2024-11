Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Wiensen, K 449, Sonntag, der 03.11.2024, 13:58 Uhr. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 449 zwischen Uslar und Wiensen. Ein 18- jähriger Motorradfahrer aus Wesertal befuhr die K449 aus Uslar kommend in Richtung Wiensen und überholte einen Traktor. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW eines 25- jährigen aus Uslar. Der 18- jährige Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Göttingen transportiert. Der 25- jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Während der Unfallaufnahme blieb die Strecke für mehrere Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Am Motorrad sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell