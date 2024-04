Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 27.04.2024 im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Hindenburgstraße in 67433 Neustadt/W. beim Ausparken aus einer Parklücke. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei Neustadt/W. entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell