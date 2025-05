Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verstoß gegen Konsumcannabisgesetz - Tatverdächtiger in Haft (Esslingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen derzeit gegen einen 20-jährigen Mann. Diesem wird der gewerbsmäßige Handel mit Cannabis zur Last gelegt. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Nachdem die Kriminalbeamten Hinweise erhalten hatten, wonach der 20-Jährige im Stadtgebiet von Esslingen mit Betäubungsmitteln handeln soll, fanden die Einsatzkräfte am Montagnachmittag (5.5.2025) im Zuge einer Personenkontrolle des Heranwachsenden über 40 Gramm Marihuana sowie über eineinhalb Dutzend verschreibungspflichtige Medikamentenkapseln.

Der 20-jährige, algerische Staatsangehörige, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde daraufhin vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag (6.5.2025) beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Herkunft des Marihuanas und der Medikamente sowie zu den Absatzwegen dauern an.

