Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Schuttern - Handfeste Streitigkeiten

Friesenheim, Schuttern (ots)

Die Hintergründe eines Disputs zwischen zwei Männern am Dienstagabend in der Draisstraße sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Kur vor 19 Uhr soll es an einem Getränkeautomaten in einem dortigen Café zu wechselseitigen Beleidigungen und schließlich zu Handgreiflichkeiten zwischen den Akteuren gekommen sein. Bei der Auseinandersetzung soll ein 24-Jähriger seinen 57 Jahre alten Kontrahenten verletzt haben. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell