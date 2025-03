POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Bischweier (ots) - Am Montagabend sollen bislang unbekannte Täter versucht haben, in ein Wohnhaus in der Hindenburgstraße einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte drei maskierte Männer auf einem Nachbargrundstück. Anschließend machte er sich lautstark bemerkbar und verscheuchte so die Täter. Dadurch verhinderte er vermutlich, dass die Unbekannten ins Innere eindringen konnten. An der Terrassentür konnten ...

