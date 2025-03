Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fastnachtsumzug nahezu störungsfrei

Achern (ots)

Rund 25.000 Besucher hatten nach Schätzungen der Polizei großen Spaß beim Fastnachtsumzug am Dienstnachmittag in der Innenstadt. Auch am "Närrischen Markt" am Rathausplatz wurde im Anschluss friedlich weitergefeiert, sodass aus polizeilicher Sicht von einer nahezu störungsfreien Veranstaltung berichtet werden kann. Einzige Ausnahme war ein Betrunkener, der gegen 16 Uhr im Bereich des Adlerplatzes einen Fastnachtswagen besteigen wollte und in der Folge in Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei leistete der 57-Jährige Widerstand, ohne dass jedoch jemand zu Schaden kam. Der Alkoholisierte hatte mehr als 2,5 Promille intus und fand sich in einer Ausnüchterungszelle wider. Ferner stehen ihm Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten ins Haus.

