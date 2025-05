Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle; Schulhof-Mobiliar in Brand gesetzt; Pannen-Lkw blockiert Autobahnanschluss

Reutlingen (ots)

Radfahrer kollidiert

Zwei Radfahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Heinestraße verletzt worden. Polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 63-Jähriger gegen 10.10 Uhr mit einem Pedelec auf der Heinestraße bergabwärts unterwegs und wollte nach links in die Dietrich-Bohnhoeffer-Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem dahinterfahrenden, 70 Jahre alten Radler. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Beide Radler stürzten infolge der Kollision zu Boden. Während sich der 70-Jährige nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zuzog und nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht werden musste, erlitt der 63-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. (rd)

Reutlingen (RT): Kollision zwischen Radfahrer und Auto

Im Bereich Ringelbachstraße / Payerstraße ist am Mittwochnachmittag ein Radfahrer mit einem Auto kollidiert. Kurz nach 16.30 Uhr überfuhr dort ein 13-Jähriger mit seinem Pedelec die Rot zeigende Bedarfsampel, worauf es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem bei Grün linksabbiegenden VW eines 56-Jährigen kam. Das Kind wurde hierbei augenscheinlich leicht verletzt. (mr)

Esslingen (ES): Schulhof-Mobiliar in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Bislang Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen auf dem Gelände der Grundschule Hegensberg-Liebersbronn Im Gehren Bänke und Tische beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Mobiliar gegen zwei Uhr mit Hilfe von Papier aus einer Mülltonne in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand rasch ab. Zur Tatzeit konnten vier Personen im jugendlichen Alter auf dem Schulgelände beobachtet werden. Eine sofortige Fahndung nach ihnen verlief ohne Ergebnis. Der angerichtete Sachschaden wird auf mindestens 700 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu den vier Personen unter Telefonnummer 0711/3990-330. (gj)

Kirchheim (ES): Pannen-Lkw blockiert Autobahnanschlussstelle

Ein defekter Lkw hat von Mittwoch auf Donnerstag für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich der Nürtinger Straße nach der Abfahrt der A8 geführt. Dort war kurz vor 21 Uhr ein Sattelzug aufgrund eines plötzlich auftretenden technischen Defekts liegen geblieben und blockierte sowohl die Zufahrt in Richtung Ulm als auch die Abfahrt der Autobahn aus Richtung Stuttgart. Das nicht mehr fahrbereite Transportfahrzeug musste letztlich abgesattelt werden und einzeln von einem Abschlepper mit Spezialfahrzeugen aufgeladen und abtransportiert werden. Nach rund sechs Stunden war die Situation bereinigt und die Fahrbahnen wieder frei. (gj)

Neckartenzlingen (ES): Beim Rückwärtsfahren gegen Pkw gekracht

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Spenglerstraße ist eine Pkw-Lenkerin leicht verletzt worden. Die 46 Jahre alte Frau fuhr gegen 15 Uhr mit ihrem Fiat 500 auf der Spenglerstraße in Richtung Stuttgarter Straße. In der Folge krachte ein aus einer Hofeinfahrt rückwärts ausfahrender VW Transporter, den ein 34-Jähriger lenkte, vermutlich aus Unachtsamkeit seitlich gegen den Wagen der Frau. Diese erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 6.000 Euro. (gj)

Neckartenzlingen (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Eine Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Pkw hat sich am Mittwochabend ereignet. Gegen 18.20 Uhr war ein 43 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad auf dem Gemeindeverbindungsweg von Neckartenzlingen herkommend in Richtung Pliezhausen am Golfplatz vorbei unterwegs und übersah dabei den Mercedes eines 27-Jährigen, der aus dem Dörnacher Weg kam. Der Radler stieß mit dem vorderen Teil des Wagens zusammen und stürzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der 43-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei insgesamt auf mehrere tausend Euro. (mr)

Ostfildern (ES): Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Nellingen verletzt worden. Der Elfjährige befuhr mit seinem Fahrrad gegen 15.40 Uhr die Otto-Schuster-Straße in Richtung Hindenburgstraße und wollte auf Höhe der Schwabstraße nach rechts abbiegen. Dabei stürzte der Junge alleinbeteiligt zu Boden. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen wurde er nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

Filderstadt (ES): Radfahrende bei Bernhausen kollidiert

Zur Kollision mehrerer Radfahrender ist es am Mittwochnachmittag bei Bernhausen gekommen. Gegen 14.10 Uhr waren zwei 13-jährige Mädchen auf dem Geh- und Radweg entlang des Fleinsbachs in Richtung Sielmingen unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 16-Jähriger den Feldweg von der Wolfäckerstraße herkommend. Im Einmündungsbereich der beiden Wege kollidierten die drei Personen miteinander, worauf alle zu Fall kamen. Nach derzeitigem Kenntnisstand zogen sich die beiden Mädchen beim Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Kind wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden an den Fahrrädern schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. (mr)

Köngen (ES): Auffahrunfall mit Personenschaden

Eine Autofahrerin ist nach einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Die 66-Jährige befuhr mit ihrem VW kurz vor 16.30 Uhr die Bahnhofstraße und kollidierte dabei mit dem Heck eines Nissan, dessen 60 Jahre alter Lenker im stockenden Verkehr abgebremst hatte. Durch die Wucht des Aufpralls lösten am VW die Airbags aus. Beim Unfall erlitt die 66-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Blechschaden beträgt insgesamt rund 6.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden am Mittwochmorgen, der nachträglich zur Anzeige gebracht wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 20-jährige Rennradfahrerin kurz vor neun Uhr auf der Nürtinger Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Aeulestraße ließ sie zunächst den Gegenverkehr passieren und bog dann nach links ab. In der Folge kam es zur Kollision mit einem unbekannten Kleinkraftrad-Lenker, der die junge Frau zeitgleich überholen wollte. Die 20-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Sie begab sich später zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Nach einem Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten, bei dem jedoch keine Personalien ausgetauscht wurden, setzten die Personen ihre Fahrten fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere die ebenfalls noch unbekannten Personen, die zum Unfall hinzugekommen waren, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/56515-0 zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Mit geparkten Auto kollidiert

Bei der Kollision mit einem geparkten Auto hat sich eine Radfahrerin am Mittwochnachmittag Verletzungen zugezogen. Die 28-Jährige war mit ihrem Pedelec gegen 17.40 Uhr auf der Spemannstraße in Richtung Waldhäuser Straße unterwegs und geriet dabei auf die linke Straßenseite. In der Folge stieß sie frontal mit einem geparkten Mini Cooper zusammen und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die ersten Erkenntnissen zufolge Leichtverletzte. In Summe dürfte der Sachschaden an den Fahrzeugen schätzungsweise 2.400 Euro betragen. (mr)

