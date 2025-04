Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Wedel: Feuer in einer Eventlocation - Feuerwehr mit einem Grossaufgebot vor Ort

Pinneberg (ots)

Sonntag, 20. April 2025, 11:05 Uhr +++ Einsatzort: Wedel, Am Marienhof +++ Einsatz: FEU 4 R5 (Feuer, 4 Löschzüge, 03-05 Verletzte)

Ein Feuer in einer Eventlocation sorgte am Ostersonntag (20. April 2025) für einen Großeinsatz von mehr als 80 Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Wedel.

Um 11:05 Uhr wurde die Feuerwehr Wedel mit dem Einsatzstichwort FEU G Y (Feuer größer Standard, Menschenleben in Gefahr) in die Straße Am Marienhof alarmiert.

Als der Einsatzleiter, Zugführer Kai Körner, an der Einsatzstelle eintraf, drang dichter schwarzer Rauch aus dem Obergeschoss des Gebäudes und Flammen waren aus einem Bereich des Dachstuhls sichtbar. Um ausreichend Atemschutzgeräteträger und eine zweite Drehleiter (DLK) an der Einsatzstelle zu haben, erhöhte der Einsatzleiter um 11:15 Uhr das Einsatzstichwort auf FEU 4 R5 (Feuer, 4 Löschzüge, 03-05 Verletzte): Die Feuerwehren Holm und Pinneberg wurden nachalarmiert.

Beim Eintreffen des Einsatzleiters an der Einsatzstelle, hatte die Polizei und der Rettungsdienst bereits drei Personen aus dem Objekt gerettet. Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz zum Absuchen des Obergeschosses vorgeschickt. Es wurden keine weiteren Personen gefunden, so dass der Trupp umgehend mit der Brandbekämpfung beginnen konnte. Parallel zu dem Innenangriff wurde die Drehleiter der Feuerwehr Wedel vor dem Objekt in Stellung gebracht. Des weiteren wurde eine sogenannte Riegelstellung zu einem angrenzenden Gebäude vorgenommen, um dieses vor den Flammen zu schützen.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Drehleiter der Feuerwehr Pinneberg auf der zurückliegenden Gebäudeseite in Stellung gebracht und Teile des Daches kontrolliert.

Der massive Innenangriff mit mehreren Trupps unter Atemschutz zeigte zügig Erfolg, so dass um kurz nach 12 Uhr mit den Nachlöscharbeiten im Gebäude begonnen werden konnte. Hierfür wurden Teile der Decke von Innen geöffnet, so dass auch die letzten Glutnester abgelöscht werden konnten.

Um sich ein besseres Lagebild von dem Einsatzobjekt machen zu können, wurde auch die Drohne der Feuerwehr Wedel eingesetzt. So konnte sich der Einsatzleiter ein Bild aus der Vogelperspektive machen. Die Drohne der Feuerwehr Wedel ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet, so dass auf den Bildern deutlichen gesehen werden konnte, wie die Wärmeentwicklung im Dachbereich ist.

Insgesamt wurden vom Rettungsdienst vor Ort fünf Personen vom Rettungsdienst gesichtet; eine Person wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.

Der stellvertretende Kreiswehrführer Christian Grundorf war ebenfalls am Einsatzort und machte sich ein Bild der Lage. Zur Brandursache und Schadenhöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und die Brandstelle beschlagnahmt.

Einsatzleiter: Kai Körner (Zugführer Feuerwehr Wedel)

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Wedel: 39 Einsatzkräfte mit 9 Fahrzeugen, Feuerwehr Holm: 19 Einsatzkräfte mit 3 Fahrzeugen, Feuerwehr Pinneberg: 19 Einsatzkräfte mit 6 Fahrzeugen, KFV-Pinneberg: 2 Einsatzkräfte mit 2 Fahrzeugen, Rettungsdienst RKiSH: 12 Einsatzkräfte mit 6 Fahrzeugen, Polizei: 10 Einsatzkräfte mit 5 Fahrzeugen

