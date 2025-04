Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: B431: Schwerer Verkehrsunfall bei Holm

Feuerwehr muss 2 Personen aus PKW befreien

Pinneberg (ots)

Sonntag, 13.4.2025, 15.32 Uhr +++ Einsatzort: Holm, Uetersener Straße+++ Einsatz: TH R5 (Technische Hilfe Standard, 3-5 Verletzte an der Einsatzstelle)

Am Sonntagnachmittag sind zwei PKW auf der Bundesstraße 431 zwischen Holm und Heist zusammengestoßen. Ein PKW landete im Graben. Zwei Personen mussten aus diesem PKW befreit werden. Insgesamt wurden 3 Personen zum Teil schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser.

Um 15.32 Uhr wurden die Rettungskräfte in die Uetersener Straße alarmiert. In Höhe der Kreuzung zum Ahrensbergweg waren zwei PKW zusammengestoßen. Ein PKW war mit einer Person besetzt, der andere mit zwei Personen. Letzteres Fahrzeug wurde durch den Aufprall in den Graben geschleudert und kam auf der Fahrerseite zum Liegen.

Während die Person im ersten PKW eigenständig aussteigen konnte, waren die beiden Personen aus dem anderen, im Graben befindlichen PKW eingeschlossen. Die Feuerwehr musste sie daher aus dem Fahrzeug befreien.

Da das Fahrzeug schwer zugänglich im Graben lag, musste es erst schonend auf die Räder gebracht und dann stabilisiert werden. Der Holmer Wehrführer und Einsatzleiter Lukas Krack forderte sicherheitshalber die Feuerwehr Heist mit weiterem technischen Gerät in Bereitstellung an die Einsatzstelle nach. Als das Unfallfahrzeug stabilisiert war, konnte die Rettung der eingeschlossenen Personen beginnen.

Diese Maßnahme wurde in enger Absprache mit dem Rettungsdienst durchgeführt. Durch eine so genannte "große Seitenöffnung", bei der die Türen und B-Säule der Beifahrerseite entfernt werden, konnten beide Personen nacheinander befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Nach ungefähr anderthalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehren beendet.

Zur Schadenhöhe und Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Eingesetzte Kräfte:

Feuerwehr Holm: 35 mit 4 Fahrzeugen, Feuerwehr Heist: 26 mit 3 Fahrzeugen, KFV Pinneberg: 1 mit 1 Fahrzeug, Rettungsdienst, Polizei

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell