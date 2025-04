FW-PI: Quickborn: Chlorgasaustritt im Freibad

Pinneberg (ots) - Freitag, 4.4.2025, 23.31 Uhr +++ Einsatzort: Klein Nordende, Betonstraße +++ Einsatz: TH Y (Technische Hilfe standard, Menschenleben in Gefahr) Am späten Freitagabend ist ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Die Feuerwehr Klein Nordende musste eine Person aus dem PKW befreien. Am Ortsausgang von Klein Nordende kam es zu ...

mehr