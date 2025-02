Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe-Durlach - Geistig beeinträchtigter Mann wird vermisst

Karlsruhe (ots)

Seit dem gestrigen Samstagmittag wird ein geistig beeinträchtigter, grundsätzlich orientierungsloser 39-jähriger Mann aus dem Bereich Durlach-Aue vermisst. Er verließ gegen 14.00 Uhr sein häusliches Umfeld, um in Richtung Oberwald spazieren zu gehen, eine Strecke, die er noch beherrscht. Nachdem er bis in die Abendstunden nicht heimgekehrt war, wurden Suchmaßnahmen mit Spezialhunden und Polizeihubschrauber eingeleitet, die bisher leider erfolglos verliefen. Aus diesem Grund wendet sich die Polizei mit der Bitte um Hinweise an die Öffentlichkeit. Der Vermisste Daniel M. ist 166 cm groß, ca. 65 kg schwer und von schlanker Statur. Er hat lichtes braunes bis zu den Ohren reichendes kurzes Haar und trägt eine Brille. Zuletzt war er mit einer schwarzen Jeanshose sowie einer olivgrünen Jacke mit Kapuze bekleidet. Unter der Jacke trägt er einen grauen Kapuzenpulli. Der Vermisste ist eher in sich gekehrt, nennt aber durchaus seinen Namen.

Für Hinweise zur vermissten Person oder zu deren aktuellem Aufenthaltsort bittet die Polizei Karlsruhe um Kontaktaufnahme mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0721 666-5555.

Alexander Harsch

Führungs- und Lagezentrum

Hinweis für die Redaktionen:

Unter dem nachfolgenden Link ist ein Lichtbild des Vermissten abrufbar: https://t1p.de/gyv9v

