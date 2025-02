Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - 48-Jähriger nach Wohnungseinbruch festgenommen - Polizei fahndet nach weiterem Täter

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zwei Einbrecher drangen am Donnerstagmorgen in ein Wohnhaus in Ettlingenweier ein. Einer der Männer wurde vorläufig festgenommen, ein weiterer ist derzeit auf der Flucht.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich ein 48-jähriger Georgier und sein bislang unbekannter Komplize gegen 10:30 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Otto-Dix-Straße. Der Hauseigentümer beobachtete die Einbrecher mittels Videoüberwachung auf seinem Smartphone und alarmierte die Polizei. Einer der Tatverdächtigen konnte noch am Tatort von einer Streifenbesatzung vorläufig festgenommen werden. Der zweite Einbrecher ergriff beim Eintreffen der Polizei die Flucht in Richtung eines angrenzenden Waldgebietes. Eine mit hoher Kräfteanzahl eingeleitete Fahndung unter Nutzung zweier Polizei-Drohnen, führte bislang nicht zur Ergreifung des Flüchtigen.

Der 48-Jährige wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an.

Der zweite Beschuldigte wird als ca. 1,70 bis 1,75m groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt beschrieben. Er soll eine helle Jogginghose, einen grauen Hoodie, eine dunkle Daunen-Steppjacke und schwarze Schuhe mit heller Applikation im Fersenbereich getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem bislang unbekannten zweiten Tatverdächtigen geben können werden gebeten, sich unter 0721 666 -5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

