POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Überholvorgang trotz Gegenverkehrs - Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Pferde-Anhänger

Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Waldstadt wurde eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Ersten Feststellungen zufolge fuhr ein 65-jähriger Autofahrer gegen 06:30 Uhr auf der Theodor-Heuss-Allee in Richtung Stutensee. An einem Fußgängerüberweg auf Höhe der Schneidemühler Straße übersah er offenbar eine ...

