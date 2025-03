Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Prisdorf: Schwerer Verkehrsunfall in der Hauptstraße

Bild-Infos

Download

Pinneberg (ots)

Montag, 17. März 2025, 02:44 Uhr +++ Einsatzort: Prisdorf, Hauptstraße +++ Einsatz: TH Y (Technische Hilfe Standard, Menschenleben in Gefahr)

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist in der Nacht von Sonntag auf Montag (16./17. März) um 2.44 Uhr in Prisdorf ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann auf der Hauptstraße mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte gegen einen Baum und kippte auf die Beifahrerseite. Der Notruf wurde über das automatische Notrufsystem E-Call ausgelöst. Die Freiwilligen Feuerwehren Prisdorf und Pinneberg waren kurz nach dem Alarm an der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte fanden einen auf der Seite liegenden PKW vor. Nach einer kurzen Lageerkundung und nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst, entschied sich Einsatzleiter Tim Hoyer, Wehrführer der FF Prisdorf, für eine Sofortrettung des Fahrers aus dem verunfallten Pkw. Der Begriff Sofortrettung beschreibt die schnelle Rettung eines Patienten aus Lebensgefahr, wie akut vital bedrohliche Verletzungen oder Ausfall der Vitalfunktionen (Herzstillstand, Atemstillstand oder Bewusstlosigkeit), die im Fahrzeug nicht behandelt werden können. Hierfür wurde der Pkw mit vereinten Kräften und unter Zuhilfenahme der Steckleiter wieder auf seine vier Räder gestellt. Die Person konnte ohne Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Die lebensgefährlich verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus befördert. Der Brandschutz wurde durch einen Trupp sichergestellt.

Im weiteren Einsatzverlauf nahm die Einsatzkräfte der Feuerwehr Prisdorf die auslaufende Betriebsstoffe auf. Nachdem der verunfallte Pkw von einem Abschleppdienst abtransportiert wurde, reinigten die Einsatzkräfte noch die Straße und der Einsatz war für alle Einsatzkräfte gegen 05.30 Uhr beendet.

Weitere Informationen zum Gesundheitszustand des Verletzten liegen derzeit nicht vor. Zur Schadenhöhe und Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Einsatzleiter: Tim Hoyer (Wehrführer Feuerwehr Prisdorf) Einsatzkräfte: Feuerwehr Prisdorf: 24 Einsatzkräfte mit 3 Fahrzeugen, Feuerwehr Pinneberg mit 18 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen, Rettungsdienst RKiSH: 6 Einsatzkräfte mit 3 Fahrzeugen, Polizei: 4 Einsatzkräfte mit 2 Fahrzeugen

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell