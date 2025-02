Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Bokholt-Hanredder: Ausgedehnter Zimmerbrand in Einfamilienhaus

Feuerwehr rettet Hund

Pinneberg (ots)

Datum: Montag, 17. Februar 2025, 10.54 Uhr +++ Einsatzort: Bokholt-Hanredder, Hanredder +++ Einsatz: FEU Y (Feuer Standard, Menschenleben in Gefahr)

Bokholt-Hanredder - Die Freiwilligen Feuerwehren Bokholt-Hanredder und Barmstedt haben am Montag bei einem Zimmerbrand in Bokholt-Hanredder einen Hund aus einem völlig verqualmten Einfamilienhaus gerettet. Die Bewohner - ein Ehepaar und ihr Sohn - konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Der Vater wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Bokholt-Hanredder wurde um 10.54 Uhr über Sirene alarmiert, kurz darauf auch die Feuerwehr Barmstedt. Die Bewohner befanden sich beim Eintreffen der ersten Kräfte im Freien. Die Brandbekämpfung des ausgedehnten Zimmerbrandes wurde von einem ersten Trupp unter schwerem Atemschutz eingeleitet. Weitere Atemschutzgeräteträger suchten das Haus nach dem vermissten Hund ab. Sie fanden den Chihuahua im Obergeschoss und brachten ihn in Sicherheit. Die Löscharbeiten dauerte gut eine Stunde. Außerdem wurde das Haus belüftet. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kripo übernommen.

Kräfte

FF Bokholt-Hanredder: 15 mit 2 Fahrzeugen FF Barmstedt: 30 mit 8 Fahrzeugen Rettungsdienst RKiSH: 3 RTW, 1 NEF Polizei und Kripo

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell