Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Elmshorn: Einsatz für den Löschzug Gefahrgut durch Amoniakaustritt

Pinneberg (ots)

Donnerstag, 02. Januar 2025, 23:27 Uhr +++ Einsatzort: Rethfelder Ring, Elmshorn +++ Einsatz: TH X (Technische Hilfe Gefährdung durch Gefahrstoffe)

Der Löschzug Gefahrgut des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg rückte am späten Donnerstagabend zu einem Einsatz an den Rethfelder Ring in Elmshorn aus. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses war es zu einem Amoniakaustritt gekommen.

Die Besatzung eines Rettungswagens hatte die Feuerwehr alarmiert. Die Retter waren zuvor zu einem medizinischen Notfall in der Wohnung gerufen worden. Dort hatten sie starken Amoniakgeruch festgestellt. Offenbar war eine unbestimmte Menge der Flüssigkeit in der Badewanne der Wohnung vergossen worden.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Elmshorn, die als erste an der Einsatzstelle eintrafen, gingen unter Atemschutz in die Wohnung vor und spülten die Badewanne. Anschließend nahmen die Mitglieder des Löschzugs Gefahrgut Messungen in der Wohnung vor. Dabei entdeckten Sie eine leere 1-Liter-Flasche Salmiak-Geist.

Das Mittel kann normal im Handel erworben werden und wird unter anderem als Reinigungsmittel verwendet. In größeren Mengen kann es zu Augen- und Atemwegsreizungen führen.

Nachdem keine bedenklichen Konzentrationen festgestellt worden sind, konnte die Wohnung an die Polizei übergeben werden. Die Feuerwehr konnte etwa eine Stunde nach der Alarmierung wieder einrücken.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell