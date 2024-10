POL-COE: Nordkirchen, Schloßstraße/ Fahrradfahrer fährt gegen geöffnete Autotür

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben rund 1770 Meter Kupferkabel von einer Baustelle an der Rudolf-Diesel-Straße gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 14.30 am 02.10.24 und 9 Uhr am Montag (14.10.24). Die Kabel waren auf vier große Kabeltrommeln aus Holz aufgerollt. Zum Abtransport müssen die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei in Lüdinghausen ...

