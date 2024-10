Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Rudolf-Diesel-Straße/ Kupferkabel gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben rund 1770 Meter Kupferkabel von einer Baustelle an der Rudolf-Diesel-Straße gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 14.30 am 02.10.24 und 9 Uhr am Montag (14.10.24). Die Kabel waren auf vier große Kabeltrommeln aus Holz aufgerollt. Zum Abtransport müssen die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

