Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/Renitenter Fahrradfahrer landet im Polizeigewahrsam

Coesfeld (ots)

Ein Fahrradfahrer war am Dienstag (15.10.) gegen 09.45 Uhr auf der B474 im Bereich des Autobahnzubringers zur A43 unterwegs. Dieses Teilstück ist als Kraftfahrstraße ausgeschildert, das Befahren mit einem Fahrrad daher verboten und vor allem gefährlich. Aus diesem Grund leiteten Polizeibeamte den jungen Mann zunächst zur Anschlussstelle zur L551 und kontrollierten ihn dort. Das zu Beginn der Identitätsfeststellung ruhige und kooperative Verhalten änderte sich völlig unerwartet und schlug in verbale Aggression und drohende Körpersprache um. Als der 36-Jährige schließlich sogar mit erhobenem Arm auf die eingesetzten Beamten zulief mussten diese ihn überwältigen und mit Handschellen fesseln. Da der Mann auch weiter nicht zur Räson zu bringen war wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam genommen. Die nächsten Stunden verbrachte er in einer Zelle der Polizeiwache Dülmen, bis er langsam zur Einsicht kam und entlassen werden konnte.

