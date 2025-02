Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Einladung zur Jahreshauptversammlung des KFV Pinneberg

Pinneberg (ots)

Termin: Samstag, 3. März 2025, 13.30 Uhr, Feuerwehrtechnische Zentrale, Alte Bundesstraße 10, 25436 Tornesch

Tornesch - Der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg lädt ein zu seiner Jahreshauptversammlung am Samstag, 3. März. Beginn ist um 13.30 Uhr in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Alte Bundesstraße 10 in Tornesch. An diesem Nachmittag wird Kreiswehrführer Stefan Mohr die Bilanz seines ersten Amtsjahres vorstellen. Neben Ehrungen und Beförderungen steht die Wahl von drei Beisitzern für den Vorstand des KFV Pinneberg auf der Tagesordnung. Marco Lienau (Appen) und Tore Weckwert (Hemdingen) scheiden auf eigenen Wunsch aus. Außerdem steht der Posten von Olaf Kielmann (Bilsen) zur Wahl an.

Vertreter der Medien sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen.

