POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Firma

Pforzheim (ots) - Eine 15-jährige Fußgängerin ist am vergangenen Freitagmittag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte das Mädchen gegen 13:30 Uhr die Zerrennerstraße in der Innenstadt in Pforzheim zu überqueren. Kurz bevor sie an der anderen Straßenseite ankam wurde sie von dem Außenspiegel und rechten Vorderrad ...

