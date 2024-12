Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reinliche Einbrecher

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag erhielt der Inspektionsdienst Nord eine Mitteilung über zwei verdächtige Personen, welche sich in einer Schule im Stadtteil Roter Berg aufhielten. Diese sollten zudem große Brecheisen bei sich tragen. Mit einer Großzahl von Einsatzkräften wurde die Schule von allen Seiten umstellt und zwei Personen im Gebäude festgestellt. Doch die "Einbrecher" reagierten nicht wie erwartet, als sie die Beamten vor dem Fenster erblickten. Statt zu flüchten gingen sie irritiert auf die Einsatzkräfte zu. Was zu dem Zeitpunkt noch niemand wusste war, dass es sich bei den vermeintlichen Einbrechern um fleißiges Reinigungspersonal handelte. Die Brecheisen stellten sich hierbei als Wischmopps heraus. (CS)

