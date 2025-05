Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Wohnhaus in Flammen

Mit schweren Verletzungen flog ein Rettungshubschrauber eine Bewohnerin nach einem Brand am Dienstag in Heidenheim a.d. Brenz in ein Krankenhaus.

Gegen 9.15 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall und verständigten die Rettungskräfte. In der Steinstraße brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer brach den polizeilichen Erkenntnissen in einer Wohnung im zweiten Obergeschoß aus und griff auch auf den Dachstuhl über. Bis auf eine 35-jährige Bewohnerin befand sich niemand in der Wohnung. Die Frau sprang wohl aus dem Fenster des 2. OG und konnte sich so mit schweren Verbrennungen aus dem Haus retten. Auch weitere Bewohner befanden sich wohl in dem Gebäude und begaben sich in Sicherheit ins Freie. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die waren um 9.50 Uhr aus. Die Wohnungsinhaberin befand sich zur Brandausbruchszeit wohl alleine in der Wohnung. Die Frau zog sich bei dem Brand schwere Verbrennungen zu. Der Rettungshubschrauber flog die 35-Jährige in eine Spezialklinik. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es in der Wohnung zu zwei kleineren Explosionen gekommen sein. Ein Stromkasten im Wohnzimmer fing wohl Feuer und das hatte sich auf die Küche und den Dachstuhl ausgebreitet. Die Kriminalpolizei Heidenheim hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Warum es zum Brandausbruch an dem Stromkasten kam, ist noch unklar. Die Schadenshöhe wird auf rund 400.000 bis 500.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

