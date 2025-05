Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gestürzter Radfahrer; Übungsgranate geborgen

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Radfahrer gestürzt

Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste ein Radfahrer nach einem Sturz auf einem Waldweg am Donnerstagmorgen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 27-Jährige war gegen 8.20 Uhr mit seinem Mountainbike auf einem Waldweg von Hülben in Richtung Bad Urach unterwegs, als er im steilen Gefälle ohne Fremdbeteiligung stürzte. Die Suche nach dem Verletzten gestaltete sich zunächst schwierig. Erst durch die hinzugezogene Bergwacht, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Mitgliedern im Einsatz war, konnte der Verletzte im unwegsamen Gelände lokalisiert und zu den bereitstehenden Rettungskräften, die mit vier Sanitätern und einem Notarzt vor Ort waren, getragen werden. Dort wurde er medizinisch versorgt und nachfolgend ins Krankenhaus gebracht. (cw)

Tübingen (TÜ): Übungsgranate aufgefunden

Eine aufgefundene Übungsgranate hat am Donnerstagvormittag in der Kusterdinger Straße für etwas Aufregung gesorgt. Gegen elf Uhr stieß die Feuerwehr im Rahmen einer Tauchübung am Neckar auf die Munition, die zunächst nicht eindeutig identifiziert werden konnte. Daher wurde eine weiträumige Absperrung eingerichtet. Auch die Brücke über den Neckar wurde zeitweise gesperrt. Nach Kontaktaufnahme mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst stellte sich heraus, dass es sich um eine Übungsgranate handelte. Bereits gegen 11.40 Uhr konnten die Sperrungen aufgehoben werden. Die Übungsmunition wurde von den Kampfmittelexperten entsorgt. Eine Gefahr für Anwohner bestand nicht. (mr)

