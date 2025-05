Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverletzungsdelikte, Brände, Verkehrsunfälle, Einbruchsversuch

Reutlingen (ots)

Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, und Freitagnachmittag, 16.45 Uhr, versucht, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alteburgstraße einzubrechen. Die Wohnungsinhaberin bemerkte am Freitag einen Schaden an der Terrassentür und verständigte sofort die Polizei. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen versuchte der Täter gewaltsam mit einem Hebelwerkzeug die Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem ein Eindringen in die Wohnung nicht gelang, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Münsingen (RT): Motorradfahrer auf B 465 gestürzt

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer hat sich am Freitagnachmittag auf der B 465 in der Seeburger Steige zwischen Münsingen und Seeburg ereignet. Kurz vor 17 Uhr war ein 16-Jähriger mit seiner Aprilia RX 125 auf der B465 von Münsingen in Richtung Seeburg unterwegs. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte alleinbeteiligt auf den Asphalt. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt der 16-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Die Aprilia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf circa 1.000 Euro belaufen.

Nürtingen (ES): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Ein Verkehrsunfall mit Verletzten hat sich am Freitagmittag im Stadtteil Oberensingen ereignet. Kurz nach 14.30 Uhr war ein 82 Jahre alter Mann mit seinem Pkw Renault auf der Landesstraße 1185, Grötzinger Straße, in Richtung Nürtingen unterwegs. Auf Höhe einer Verkehrsinsel an der Einmündung Hauffstraße wollte ein 12-Jähriger mit seinem E-Scooter von rechts kommend die Straße überqueren und kollidierte hierbei mit dem Renault Twingo. Der Junge wurde vom Fahrzeug abgewiesen und kam auf Höhe der Verkehrsinsel zum Liegen. Er verletzte sich hierbei glücklicherweise nur leicht und wurde später vom angeforderten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher hielt an der Unfallstelle kurz an, fuhr dann allerdings weiter, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers, so dass dieser später durch die Polizei ermittelt werden konnte. Am E-Scooter entstand Schaden in Höhe von 500 Euro, beim Pkw Renault wurde dieser auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Esslingen übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die hinter dem Renault fuhren bzw. die Ersthelferin, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.

Filderstadt (ES): Zwei Verletzte nach Heckenbrand

Am späten Freitagnachmittag ist es in der Straße Im Feuerhaupt im Ortsteil Harthausen zum Brand einer Hecke gekommen. Gegen 17.00 Uhr war ein Bewohner damit beschäftigt, Unkraut auf seinem Wohngrundstück zu verbrennen, woraufhin die Hecke vollständig abbrannte. Durch das Feuer wurden neben einem Zaun und Gartenmöbel auch zwei abgestellte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen und ein Übergreifen auf umliegende Wohnhäuser verhindern. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Aufgrund eingeatmeter Rauchgase wurden sowohl der 39-jährige Bewohner als auch dessen 7-jähriger Sohn mit dem Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik transportiert. Das Polizeirevier Filderstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt (ES): Brand in Mehrfamilienhaus

Vier Personen sind bei einem Brand am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Unterdorfstraße in Bonlanden verletzt worden. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wurden gegen 21.45 Uhr von Anwohnern alarmiert. Die anwesenden Bewohner des betroffenen Gebäudes atmeten teilweise Rauchgase ein oder wurden beim fluchtartigen Verlassen des Brandobjektes verletzt, sodass sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik verbracht wurden. Der entstandene Sachschaden wurde vorläufig auf etwa 100.000 Euro geschätzt, das Gebäude kann vorerst nicht mehr bewohnt werden. Die weitere Unterbringung der Bewohner wurde durch Mitarbeiter der Stadt geregelt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Esslingen (ES): Auseinandersetzung

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Samstagnacht aufgrund einer Auseinandersetzung am Esslinger Bahnhof. Nach bisherigen Erkenntnissen fing ein deutlich alkoholisierter 27-jähriger Mann gegen 01.00 Uhr grundlos mit zwei Jugendlichen Streit an. Hierbei würgte der Mann einen 16-Jährigen und schlug mit einem Gürtel auf den 15-jährigen Begleiter ein. Eine ärztliche Versorgung der beiden Geschädigten war nicht notwendig. Der Beschuldigte wurde im Zuge von Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifenwagenbesatzungen im Nahbereich angetroffen und in Gewahrsam genommen. Er sieht nun einer Strafanzeige entgegen.

Tübingen: Auseinandersetzung bei Abifeier

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und desVerstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt das Polizeirevier Tübingen nach einem Vorfall, der sich am Freitagabend vor dem Kepler-Gymnasium in der Uhlandstraße ereignet hat. Nach derzeitigem Sachstand gerieten kurz nach 23 Uhr drei alkoholisierte Gäste zunächst in einen verbalen Streit. In der Folge schlug ein 23-jähriger Mann auf die zwei bislang unbekannten Geschädigten ein. Bei der Durchsuchung des vom Kommunalen Ordnungsdienstes festgehaltenen Mannes konnte ein Teleskopschlagstock aufgefunden werden. Bei dem 23-Jährigen wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2 Promille gemessen.

Albstadt (ZAK): Schlägerei

Das Polizeirevier Albstadt ermittelt gegen einen Mann, der am Freitag gegen 15.15 Uhr im Ortsteil Ebingen vor einer Bäckerei und wenig später auf der Karlsbrücke mit einem 60-Jährigen in Streit geraten war. Die zunächst verbal ausgetragene Auseinandersetzung mündete in einer Schlägerei, bei der auch ein Messer eingesetzt worden sein soll. Eine ärztliche Versorgung des 60-Jährigen war nicht erforderlich.

