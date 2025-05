Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Sachbeschädigungen an Schule

Reutlingen (ots)

Wannweil (RT): Kollision im Kreisverkehr

Ein Radfahrer ist am Freitagmittag in Wannweil von einem Auto erfasst und verletzt worden. Kurz vor 12.30 Uhr war eine 39 Jahre alte Frau mit einem Mercedes auf der Degerschlachter Straße stadteinwärts unterwegs und übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr mit der Hauptstraße den von links kommenden 62-Jährigen auf seinem Pedelec. Der Mann stürzte infolge der Kollision zu Boden. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt er leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen kam er ins Krankenhaus. (mr)

Frickenhausen (ES): Mehrfach Schaden an Schulgebäude angerichtet

Unbekannte haben im Zeitraum von Montag bis Donnerstag in mehreren Fällen die Gemeinschaftsschule in der Fröbelstraße heimgesucht und einen Sachschaden von rund 2.500 Euro angerichtet. Die bislang unbekannten Täter beschädigten hierbei mutmaßlich durch Steinwürfe die Fassade, eine Regenrinne sowie Lichtschalter und einen Bewegungsmelder. Zudem wurde die Gebäudefassade mit einem Graffiti beschmiert. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Kirchheim (ES): Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall hat sich am Freitagvormittag in der Jesinger Straße auf Höhe des Freibades ereignet. Kurz nach 11.30 Uhr befuhr eine 39-Jährige mit einem VW Passat die Jesinger Straße stadteinwärts. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie die an einer Ampelanlage verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge und fuhr auf das Heck eines VW Golf auf. Dieser wurde anschließend gegen einen davorstehenden Audi A3 geschoben. Die beiden Fahrer, ein 52-Jähriger sowie ein 73 Jahre alter Mann, blieben ebenso wie die Unfallverursacherin unverletzt. Dessen VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf mindestens 10.000 Euro. (gj)

Wendlingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall am Freitagmorgen. Kurz nach 7.30 Uhr war eine 50 Jahre alte Frau mit ihrem VW auf dem Speckweg in der Nähe des Freibads unterwegs und übersah offenbar den von rechts kommenden Mercedes-Laster eines 48-Jährigen. Bei der folgenden Kollision dürfte am VW, an dem die Airbags auslösten, wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro entstanden sein. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die 50-Jährige und ihre 13-jährige Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Tübingen (TÜ): Frau an Tankstelle zwischen Autos eingeklemmt

Eine Frau ist am Freitagmittag an einer Tankstelle in der Bebenhäuser Straße zwischen zwei Autos eingeklemmt und verletzt worden. Kurz nach 13.30 Uhr parkte ein 36 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes rückwärts von den dortigen Parkplätzen aus und erfasste dabei eine 60-Jährige, die sich im Heckbereich ihres vor der Waschhalle stehenden Wagens befand. Die Frau wurde daraufhin zwischen den Autos eingeklemmt. Der 36-Jährige setzte sein Fahrzeug anschließend wieder ein Stück nach vorn. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, leistete der Geschädigten umgehend Erste Hilfe. Die 60-Jährige erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An den Autos war augenscheinlich kein Schaden entstanden. Wie sich im Zuge der Unfallaufnahme herausstellte, ist der 36-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem waren am nicht zugelassenen Mercedes die Kennzeichen eines anderen Pkw angebracht. Der Mann musste während der Unfallaufnahme aufgrund eintretender gesundheitlicher Probleme vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (mr)

Albstadt (ZAK): Motorradfahrer auf B 463 gestürzt

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer hat sich am Freitagmorgen auf der B 463 bei Ebingen ereignet. Kurz nach acht Uhr war ein 29-Jähriger mit seiner Triumph auf der Sigmaringer Straße ortsauswärtes unterwegs und wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Winterlingen abbiegen. Beim Beschleunigen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Zweirad und stürzte auf den Asphalt. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. An der Triumph dürfte sich der Sachschaden auf circa 1.500 Euro belaufen. (mr)

