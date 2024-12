POL-FR: Friedenweiler: Unbekannte beschädigten mehrere Lkw-Planen

Freiburg (ots) - - LKR LÖ Am Samstag, 14.12.2024, gegen 05:50 Uhr, verunfallte ein 35-jähriger Motorrollerfahrer auf der A5 in Richtung Basel auf Höhe Bad Bellingen aus bislang unbekannter Ursache. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine weiteren Unfallbeteiligten. Der Mann wurde schwerverletzt mit dem Helikopter in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. ...

mehr