Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Autos aufgebrochen; Verkehrsunfälle; Unfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer; Fahrzeugbrand; Zigarettenautomat angegangen

Reutlingen (ots)

Autos aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Vier Fahrzeuge sind nach derzeitigem Kenntnisstand über das vergangene Wochenende, zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, acht Uhr, im Reutlinger Ringelbachgebiet auf teils noch ungeklärte Art und Weise aufgebrochen worden. In der Mozartstraße brachen die Kriminellen einen geparkten Skoda auf und entnahmen daraus einen Garagentoröffner, mit dem sie in der Folge zwei Pedelecs aus der angrenzenden Garage mitgehen ließen. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. In der Hermann-Ehlers-Straße brachen sie einen geparkten BMW Mini auf und durchwühlten das Fahrzeug. Soweit bislang bekannt ist, fanden sie hier nichts Stehlenswertes. In der Lüftestraße machten sie sich an einem VW Scirocco zu schaffen, aus dem sie Bekleidung, Schuhe und eine Basecap stahlen. In der Bellinostraße entwendeten sie aus einem in einer offenstehenden Garage geparkten Ford Focus einen Rucksack samt Geldbörse, Bargeld, Debit-Karten und persönlichen Dokumenten. Das Polizeirevier Reutlingen hat in allen Fällen Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die am Wochenende in dem Wohngebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, und bitten diese, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. Gleiches gilt auch für Fahrzeugbesitzer, die einen Aufbruch ihres Autos möglicherweise noch gar nicht bemerkt, oder diesen noch nicht bei der Polizei angezeigt haben. (cw)

Reutlingen (RT): Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Vier verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagvormittag auf der B28. Gegen 11.30 Uhr war ein 81-Jähriger mit seinem Ford Focus auf der Bundesstraße von Tübingen herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund eines medizinischen Ereignisses beschleunigte der Mann sein Fahrzeug stark und prallte auf das Heck eines vor ihm fahrenden Opel Adam, den ein 49 Jahre alter Mann lenkte. Geistesgegenwärtig zog die Beifahrerin die Handbremse des Fahrzeugs. Der Ford wurde nach dem Aufprall nach rechts abgewiesen und kollidierte mit den Schutzplanken bevor er nach einigen hundert Metern zum Stillstand kam. Der Wagen des 49-Jährigen blieb auf der rechten Fahrspur liegen. Die beiden Insassen des Ford erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 49-jährige Opel-Fahrer und seine 50 Jahre alte Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt, konnten aber vor Ort behandelt werden. Ein Abschlepper lud den stark beschädigten Ford auf und transportierte ihn ab. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Wannweil (RT): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Montagmittag in Wannweil ereignet. Gegen 13.45 Uhr war ein 44 Jahre alter Mann mit einem BMW auf der Kirchentellinsfurter Straße stadtauswärts unterwegs und fuhr wohl aus Unachtsamkeit auf den Nissan einer 66-Jährigen auf. Beim Zusammenstoß erlitt der 44-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Den Blechschaden an den beiden Pkw schätzt die Polizei insgesamt auf circa 15.000 Euro. (mr)

Lichtenstein (RT): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Ein Motorradfahrer ist am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 387 tödlich verunglückt. Gegen 9.50 Uhr war der 58 Jahre alte Mann auf seiner BMW auf der Landesstraße von Engstingen herkommend in Richtung Holzelfingen unterwegs und setzte zum Überholen eines Suzuki sowie eines davor fahrenden VW an. Als der 81-jährige Fahrer des VW nach links in Richtung eines Wanderparkplatzes abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer. Dieser stürzte infolge des Zusammenstoßes. Der 58-Jährige erlitt beim Unfall so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort verstarb. Der VW-Lenker war unverletzt geblieben. Der Gesamtschaden am VW sowie an der BMW dürfte sich auf schätzungsweise 30.000 Euro belaufen. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Unfallaufnahme, in die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger eingebunden wurde, war gegen 14.15 Uhr abgeschlossen. Bis dahin war die L 387 voll gesperrt gewesen. (mr)

Esslingen (ES): Radfahrer touchiert

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der Rotenackerstraße. Der 52 Jahre alte Radler war gegen 9.50 Uhr auf der Rotenackerstraße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs, als es zur Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Mercedes-Smart eines 68-Jährigen kam, in deren Folge der Radfahrer stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Fahrradfahrer im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Dettingen (ES): Brennende Fahrzeugtür

Feuerwehr und Polizei sind am Montagvormittag zu einem Fahrzeugbrand in die Kirchheimer Straße gerufen worden. Dort hatte kurz nach elf Uhr ein 25-Jähriger an seinem Ford Transporter plötzlich einen Brand der Fahrertür bemerkt. Noch vor dem Eintreffen der 12 Feuerwehrkräfte gelang es mehreren Verkehrsteilnehmern mittels Feuerlöschern den Brand abzulöschen. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge, kommt als Brandursache ein technischer Defekt in Betracht. Verletzt wurde niemand. (gj)

Tübingen (TÜ): Zigarettenautomat ausgeplündert

Auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten in der Neckarsulmer Straße hatte es ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag abgesehen. Zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 13 Uhr, brach und flexte der Täter den dort stehenden Automaten auf und entwendete daraus Zigarettenschachteln sowie Bargeld. Der Wert des Diebesguts und die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (rd)

Tübingen (TÜ): Radlerin alleinbeteiligt gestürzt

Eine Radfahrerin ist am Montagmorgen nach einem Sturz mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Die 57-Jährige kam kurz nach 7.30 Uhr alleinbeteiligt mit ihrem Rad in der Europastraße zu Fall, nachdem sie unbeabsichtigt bei einem Abbiegevorgang den Bordstein touchiert hatte. (gj)

Hechingen (ZAK): Unachtsamkeit führt zu heftigem Auffahrunfall

Bei einem heftigen Auffahrunfall am Montagmorgen auf der B27 sind beide Beteiligte leicht verletzt worden. Kurz nach acht Uhr befuhr ein 52 Jahre alter Volvo-Fahrer mit seinem Wagen die Bundesstraße in Richtung Balingen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich aufgrund von Wartungsarbeiten ein Lkw MAN der Straßenmeisterei mit einem knapp vier Meter hohen Warnanhänger zur Absicherung auf der linken Fahrspur. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr der 52-Jährige im weiteren Verlauf aus Unachtsamkeit auf die stehende Fahrzeugkombination auf. Durch die große Wucht der Kollision wurde der Anhänger auf das Zugfahrzeug geschoben, wodurch sich dessen 43-jähriger Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Volvo entstand Totalschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Der Schaden am Anhänger wird auf rund 5.000 Euro, der an der ebenfalls in Mitleidenschaft gezogenen Schutzplanke auf 2.000 Euro beziffert. Die schwerbeschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der umfangreichen Aufräumarbeiten musste die Unfallstelle zwischen Hechingen-Mitte und Hechingen-Süd bis um 9.30 Uhr komplett gesperrt werden. (gj)

