POL-CUX: Wohnhausbrand in Cuxhaven-Süderwisch - Anwohner leicht verletzt - hoher Sachschaden und Gebäude nicht bewohnbar

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am heutigen Samstag (26.04.2025) kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Tauchunfall am Kreidesee in Hemmoor. Ein 58-jähriger Taucher wurde hierbei, vermutlich aufgrund eines Tauchfehlers beim Aufstieg, schwer verletzt. Er wurde nach ersten, rettungsdienstlichen Maßnahmen vor Ort mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Hinweise ...

