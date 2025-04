Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Ersthelfer bewahren den Fahrer vor Schlimmerem

Cuxhaven (ots)

Dedesdorf. Am Freitagabend (25.04.25) gegen 18:30 Uhr fuhr ein 44 Jahre alter Nordenhamer mit seinem Motorrad auf der B437 zwischen Dedesdorf und Stotel. Aus ungeklärter Ursache geriet der Motorrad-Fahranfänger in einer langgezogenen Rechtskurve in spitzem Winkel auf den rechtsseitigen Grünstreifen, wo er die Kontrolle über seine Maschine verlor. Nach ca. 140m endete die Fahrt nach Passieren mehrerer Büsche in einem Wasser führenden Graben. Aufmerksame Zeugen kamen dem untergetauchten schwer verletzen Fahrer zur Hilfe und retteten ihn vorm potentiellen Ertrinken. Die B437 wurde während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.

