POL-EL: Aschendorf - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Schüttorf (ots) - Am Donnerstag gegen 21:16 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer den Radweg der Bentheimer Straße in Schüttorf auf der falschen Seite in Richtung Bad Bentheim. In Höhe der Suddendorfer Straße kollidierte er mit einem 17-jährigen Radfahrer, der in Richtung Schüttorf abbiegen wollte. Beide stürzten infolge des Zusammenstoßes, wobei der 17-Jährige leicht verletzt wurde. Der mutmaßliche ...

mehr