Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Meppen (ots)

Am 05.03.2025, 13:45 Uhr, kam es auf der Haselünner Straße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw beabsichtigte, nach rechts in die Karlstraße abzubiegen. Aufgrund querenden Verkehrs musste der Fahrzeugführer seinen Pkw abbremsen. Ein nachfolgender 20-jähriger Fahrer eines Renault Master (Transporter) übersah dies, sodass es zu einem Auffahrunfall kam. Der abbiegende Pkw setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich vermutlich um einen silberfarbenes, älteres Fahrzeug. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell