POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots) - Der Polizeiposten Waldenbuch ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter wegen Diebstahls. Die Unbekannten stahlen am Dienstag (25.02.2025) zwischen 6.00 Uhr und 17.15 Uhr gleich zwei Sätze Kompletträder aus einer Tiefgarage in der Goldäckerstraße in Steinenbronn. Auch in der Jahnstraße in Waldenbuch begaben sich noch unbekannte Täter in ...

mehr