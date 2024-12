Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Pkw-Fahrer entzieht sich der Kontrolle - Gefährliche Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2024, gegen 21:30 Uhr, hat sich ein Pkw-Fahrer in Wehr-Öflingen einer Kontrolle durch die Polizei entzogen. Bei der Hinterherfahrt soll es zu gefahrenträchtigen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern gekommen sein. Der mutmaßliche 34jährige Lenker eines dunklen Pkw BMW war in Öflingen unterwegs und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Es bestand der Verdacht, dass der 34-Jährige das Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis steuerte. Der Pkw-Lenker ignorierte jegliche Haltezeichen. In der Folge beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete. Während der Verfolgungsfahrt von Öflingen über Wehr, Hasel und Schopfheim soll es bei Überholvorgängen zu gefährlichen und rücksichtslosen Situationen mit anderen Fahrzeuge gekommen sein. Die Polizei brach in der Folge die Hinterherfahrt ab. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt und bittet Zeugen und möglicherweise Geschädigte, sich mit dem Polizeirevier in Bad Säckingen (07761 934-0) in Verbindung zu setzen.

