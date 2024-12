Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Abbiegeunfall zwischen Pkw und Radfahrer - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2024, gegen 12:20 Uhr, ist es im Bereich der Tiefgarage Zentrum in der Hauptstraße in Wehr zu einem Abbiegeunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Eine 42jährige Pkw-Lenkerin beabsichtigte mit geringer Geschwindigkeit nach rechts in die Einfahrt der Tiefgarage einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 10jährigen Radfahrer, der den angrenzenden Gehweg in gleicher Richtung befuhr. Der unbehelmte Junge wurde von der Motorhaube abgewiesen und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich unter anderem eine leichte Kopfverletzung zu. Er wurde vom Rettungsdient vor Ort versorgt. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt

