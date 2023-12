Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Aktualisierung zur Hochwasserlage im Stadtgebiet Lehrte Stand 31.12.2023, 15:30 Uhr.

Lehrte (ots)

Mehrere Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Lehrte sind seit den heutigen Mittagsstunden (Sonntag, 31.12.2023) erneut aufgrund des Hochwassers im Einsatz.

Das im Bereich Ahltener Straße errichtete Hochwasserschutzsystem kam aufgrund nachgegebenen Erdreiches in einem Bereich zur Erschöpfung. Derzeit befinden sich rund 50 Einsatzkräfte aus dem Stadtgebiet Lehrte im Einsatz um die Leckage mittels Sandsäcken und mit Sand gefüllten Big Packs abzudichten.

Aufgrund der nun ausströmenden Wassermenge informiert die Stadtfeuerwehr Lehrte nun darüber, dass es erneut zu steigenden Wasserständen kommen kann. Unter anderem können hiervon erneut folgende Straßen betroffen sein: Schillerstraße / Köthenwaldstraße / Falkenstraße.

Die Stadt Lehrte ruft in ihrer Pressemitteilung dazu auf, dass die "Lehrterinnen und Lehrter in den betroffenen Bereichen erneut dazu auf, Kellerräume in Eigenregie zu sichern und bereits jetzt präventiv insbesondere elektrische Geräte aus den Kellerräumen zu schaffen und anderweitig zu lagern".

Alle weiteren Informationen finden die Lehrterinnen und Lehrter unter folgendem Link der Stadt Lehrte:

https://www.lehrte.de/de/aktuelles/feuerwehr-und-thw-im-dauereinsatz-durch-anhaltende-regenfaelle.html

