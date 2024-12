Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Betrunken und ohne Führerschein

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2024, gegen 22.30 Uhr, ist in der Hauptstraße in Kadelburg eine betrunkene Autofahrerin kontrolliert worden. Die 41jährige Pkw-Lenkerin war unterwegs in Richtung Rheinheim und wurde durch die Polizei kontrolliert. Alkoholgeruch ließ vermuten, dass sich die Autofahrerin betrunken hinters Steuer setzte. Das Ergebnis des Alkotest mit über 1,5 Promille bestätigte den Verdacht. Die Entnahme einer Blutprobe war die Folge. Der Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da sie nicht mehr im Besitz eines Führerscheines war. Nach Erhalt des Blutergebnisses wird Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgelegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell