POL-LB: Steinenbronn/Waldenbuch: KORREKTUR: Kompletträder gestohlen - Polizei ermittelt

Der Polizeiposten Waldenbuch ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter wegen Diebstahls.

Die Unbekannten stahlen am Dienstag (25.02.2025) zwischen 6.00 Uhr und 17.15 Uhr gleich zwei Sätze Kompletträder aus einer Tiefgarage in der Goldäckerstraße in Steinenbronn.

Auch in der Jahnstraße in Waldenbuch begaben sich noch unbekannte Täter in eine Tiefgarage und entwendeten vier Pkw-Reifen.

Der Gesamtwert des Diebesgutes dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeiposten Waldenbuch die Tel. 07157 52699-0 sowie die E-Mail-Adresse boeblingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

