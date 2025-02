Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Seniorin fällt Betrügern zum Opfer

Ludwigsburg (ots)

Rund 14.000 Euro ergaunerten bislang unbekannte Täter, indem sie am Donnerstag (20.02.2025) einer 70-Jährigen am Telefon glaubhaft machten, dass sie in der Vergangenheit Opfer einer Betrugsmache wurde und das damals verlorene Geld nun wertgesteigert wieder zurück überwiesen werden könne. Der Seniorin wurde daraufhin eine E-Mail mit einem darin übermittelten Link geschickt, welchen Sie öffnen sollte. In dieser nun geöffneten Ausfüllmaske wurde sie aufgefordert, für die Rücktransferierung ihre Kontonummer und den dazugehörigen PIN-Code einzutragen, was die Dame im Anschluss auch tat. Am Folgetag bemerkte die Seniorin dann, dass eine Überweisung in Echtzeit auf ein Konto der Betrüger ging und sie Opfer eines Betruges wurde.

