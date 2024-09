Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Trier (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 11. September gegen 14:22 Uhr, warf ein unbekannter Täter zwei Silvester-Böller in ein Bekleidungsgeschäft in der Konstantinstraße. Die Feuerwerkskörper explodierten im Geschäft, wodurch Sachschaden am Fußboden entstand. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der mutmaßlich männliche Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- schmale Statur

- ca. 150-160cm groß

- helle Jacke

- Kapuze

Derzeit liegt kein Hinweis auf die Motivation des Täters vor. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden: 0651 9779-5210.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell